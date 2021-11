Der Anlagenbetreiber EEW hat heute den Grundstein für seine zweite Klärschlamm-Monoverbrennungsanlage (KVA) gelegt. Die Anlage am EEW-Standort Stavenhagen soll 2023 in Betrieb gehen und jährlich rund 160.000 Tonnen Klärschlamm-Originalsubstanz thermisch behandeln. Die Anlage der EEW am Standort Stavenhagen wird damit deutlich eher in Betrieb gehen als die Monoverbrennungsanlage der kommunalen Klärschlamm-Kooperation ...

