Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Wienerberger -0,48% auf 33,14, davor 7 Tage im Plus (8,75% Zuwachs von 30,62 auf 33,3), Rosenbauer -0,39% auf 50,8, davor 5 Tage im Plus (9,21% Zuwachs von 46,7 auf 51), AT&S -1,07% auf 41,8, davor 5 Tage im Plus (19,86% Zuwachs von 35,25 auf 42,25), Silber Philharmoniker 1/1 -0,6% auf 28,16, davor 4 Tage im Plus (3,17% Zuwachs von 27,46 auf 28,33), CA Immo -0,51% auf 39,1, davor 4 Tage im Plus (6,94% Zuwachs von 36,75 auf 39,3), Kapsch TrafficCom -1,53% auf 16,68, davor 4 Tage im Plus (9,43% Zuwachs von 15,48 auf 16,94), Petro Welt Technologies +6,95% auf 2,77, davor 3 Tage im Plus (12,6% Zuwachs von 2,46 auf 2,77), Josef Manner & Comp. AG 0% auf 114, davor 3 Tage ohne Veränderung , Andritz +0,21% auf 46,88, davor 3 Tage im Minus (-8% ...

