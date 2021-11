Der amerikanische Produzent von Eisen und Stahl, Commercial Metals Company (ISIN: US2017231034, NYSE: CMC), zahlt den Aktionären an diesem Donnerstag eine Quartalsdividende (228. Dividende in Folge) in Höhe von 0,14 US-Dollar aus. Gegenüber dem Vorquartal ist dies eine Anhebung um 17 Prozent. Record date war der 27. Oktober 2021. Auf das Gesamtjahr gerechnet zahlt der Konzern aus Irving, Texas, 0,56 ...

