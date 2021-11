Aktien: Synlab erwartet Milliardenumsatz mit Tests - Biontech erholt

Anzeige / Werbung Die Münchner Laborkette Synlab profitiert von den steigenden Inzidenzen und rechnet mit einem höheren Umsatz als bislang prognostiziert. Auch Biontech glänzte mit guten Quartalszahlen, die Aktie stabilisiert sich. Der Konzernumsatz von Synlab werde eigenen Angaben zufolge mit mehr als 3,5 Mrd. Euro über der Anfang Oktober bereits angehobenen Prognose liegen. Das wäre ein Zuwachs von mehr als einem Drittel zum ersten Corona-Jahr 2020. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Börsenneulings soll wie geplant bei mehr als einer Mrd. Euro liegen. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. In den ersten neun Monaten schnellte der Umsatz um 64 Prozent auf 2,77 Mrd. Euro. Das bereinigte Ebitda hat sich auf 761 Mio. Euro verdreifacht, der bereinigte Nettogewinn versiebenfachte sich auf 515 Mio. Euro. Insgesamt geht Europas größte Laborkette für 2021 Jahr von 1,3 Milliarden Tests auf eine Covid-19-Infektion aus, 500 Millionen mehr als noch beim Börsengang im Frühjahr erwartet. In der Zwischenzeit sei das Covid-19-Geschäft von seinen Höchstständen zurückgegangen, bleibe aber dank der einzigartigen, breiten geografischen Positionierung auf einem hohen Niveau, hieß es. Für 2022 rechnet Synlab mit einer langsamen Normalisierung des Geschäfts. Man erwarte, dass die Umsätze mit Corona-Tests im kommenden Jahr zwar zurückgingen, aber signifikant blieben. Mit rund 2,9 Mrd. Euro soll der Umsatz dann immer noch um eine Mrd. über dem Vor-Corona-Niveau von 2019 liegen. Die bereinigte Ebitda-Marge werde auf 23 bis 25 Prozent schrumpfen, nach einer erwarteten für 2021 von 30 Prozent. Biontech-Aktie bleibt im Abwärtstrend

Die Aktie von Biontech hatte sich gestern nach dem Vortageseinbruch leicht um 4 Prozent erholt. Allerdings bleibt der Titel in einem Abwärtstrend, der seit Anfang August besteht. Immerhin konnte die 200-Tagelinie (rot) verteidigt werden. Der MACD (Momentum) dreht jedoch wieder abwärts und signalisiert anhaltenden Druck auf die Aktie. Erst wenn die Abwärtstrendlinie bei rund 250 Dollar wieder überwunden wird, bessert sich die Situation nachhaltig. Enthaltene Werte: US4781601046,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031,DE000A2TSL71

