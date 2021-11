Der Kunststofflösungen-Entwickler Polytec hat in den ersten neun Monaten 2021 Umsatzerlöse in Höhe von 415,8 Mio. Euro zu Buche stehen, das sind 9,6 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode (Q1-Q3 2020: 379,4 Mio. Euro). Das EBITDA stieg in den ersten neun Monaten 2021 im Vergleich zur Vorjahresperiode um 37,2 Prozent auf 28,3 Mio. Euro (Q1-Q3 2020: 20,6 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge betrug in den ersten drei Quartalen 2021 6,8 Prozent (Q1-Q3 2020: 5,4 Prozent). Laut Polytec haben die turbulenten Entwicklungen an den Rohstoffmärkten insbesondere ab dem 2. Quartal die Ergebnislage spürbar belastet. Zudem hätten die deutlich reduzierten Abrufmengen und wiederholte, extrem kurzfristige Abrufstornierungen der Automobilkunden sowie die erhöhten Kosten ...

