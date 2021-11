Ein 230-Millionen-Dollar-Deal soll dem iPhone-Fertiger vor allem die neue Fabrik sichern. Bekommt die Marke dadurch Hoffnung oder ist das schon Leichenfledderei? Foxconn steigt beim angeschlagenen E-Pickup-Hersteller Lordstown ein. Das meldet CNBC und markiert auch einen Hauptgrund in der Headline: Der Apple-Auftragsfertiger sichere sich damit die ehemalige GM-Fabrik in Ohio. Ähnliche Gerüchte hatte es bereits gegebenen. US-Beobachter erinnern die Vorgänge an Foxconns Wisconsin-Debakel. Elektroauto-Enthusiasten denken an die Byton-Pleite. Die Börse ...

