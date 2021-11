DJ KORREKTUR/Zurich steigert Bruttoprämien im Schaden-/Unfallgeschäft

Von Cristina Roca

ZÜRICH (Dow Jones)--Die Zurich Insurance Group hat in den ersten neun Monaten die Bruttoprämien in der Schaden- und Unfallversicherung gesteigert und dabei weiter von Prämienerhöhungen profitiert. Die Bruttoprämien in der Schaden- und Unfallversicherung beliefen sich auf 31,2 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 27,26 Milliarden im Vorjahresquartal. Auf vergleichbarer Basis stiegen sie um 11 Prozent.

Das Jahresprämienäquivalent (APE) des Neugeschäfts in der Lebensversicherung stieg auf 2,75 Milliarden Dollar von 2,57 Milliarden im Vorjahr, wie Zurich mitteilte. Diese Branchenkennzahl, bekannt als APE, misst das Wachstum des Neugeschäfts.

"Das dritte Quartal war von hohen Katastrophenschäden geprägt, darunter die großen Überschwemmungen in Deutschland und eine Reihe anderer Wetterereignisse in Europa im Juli sowie der Hurrikan Ida in den Vereinigten Staaten im August", teilte Zurich mit.

Trotz der hohen Schadenbelastung rechnet das Unternehmen mit einer weiteren Verbesserung der Profitabilität im Versicherungsgeschäft. Zurich teilte weiterhin mit, der Konzern habe Fortschritte auf dem Weg zu seinen Zielen für 2022 gemacht.

