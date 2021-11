Wi-Fi und Bluetooth Low Energy nutzen das nicht lizensierte 2,4-GHz-Band mit seinem hohen Aufkommen an Störungen und Interferenzen. In der Medizintechnik kann eine gegenseitige Störung fatal sein, weshalb hier Koexistenz-Mechanismen greifen müssen. Reden in einem voll besetzten Saal viele Menschen gleichzeitig, sind nur die lautesten Stimmen herauszuhören. Ergreifen die Personen dagegen einzeln das Wort, ist jede Stimme gut zu verstehen, auch wenn sich die Zahl der Menschen im Saal nicht verringert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...