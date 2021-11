Um 12:34 liegt der ATX TR mit +0.04 Prozent im Plus bei 7836 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +3.41% auf 43.225 Euro, dahinter Erste Group mit +1.32% auf 41.105 Euro und UBM mit +0.93% auf 43.5 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16082 (+0.61%, Ultimo 2020: 13719). In den "Wiener Börse Plausch"-Podcasts (gestrige Folge: https://open.spotify.com/episode/3hpbA9awdLT1yaqvvNYW3c ) gibt es oft auch kleinteilig Exklusives., zb hat Richard Dobetsberger in seinem 17 Mio. schweren wikifolio "Umbrella" am Dienstag die AT&S aufgenommen. Dies mit 2,5 Prozent Gewicht, wir sprechen also von mehr als 400.000 Euro Volumen, das natürlich über die Börse abgewickelt wird. Da sieht man, welch Faktor wikifolio bereits geworden ist. Dazu hat er ...

