Die Wiener Börse hat am Donnerstag mit klaren Zuwächsen geschlossen. Der heimische Leitindex ATX konnte ein deutliches Plus von 1,22 Prozent auf 3.928,28 Punkte verbuchen. Der breiter gefasste ATX prime konnte sich um 1,14 Prozent auf 1.974,53 Punkte verbessern.An den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street herrschten mehrheitlich positive Vorzeichen vor. Im Frühhandel belasteten noch die negativen ...

