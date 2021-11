DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die Deutsche Telekom AG ist im dritten Quartal teils deutlich stärker als erwartet gewachsen, hat die Prognosen der Analysten aber nicht durchgängig erreicht. Insgesamt brachten die Bonner es auf ein organisches Wachstum von 2,1 Prozent beim Umsatz. Das war weniger als in den Vorquartalen, als der Konzern um 6,8 und 7,1 Prozent gewachsen war. Für 2021 erhöhte die Telekom zum dritten Mal dieses Jahr ihren Ausblick, den sie bereits bei Vorlage der Zweitquartalszahlen erneut hoch genommen hatte.

Im laufenden Jahr rechnet der Konzern nun mit einem bereinigten EBITDA AL von rund 38 Milliarden Euro nach zuvor mindestens 37,2 Milliarden Euro. Beim Free Cashflow AL werden nun rund 8,5 Milliarden Euro erwartet. Bislang hatte der Wert bei mindestens 8,0 Milliarden Euro gelegen. Zu diesen höheren Prognosen tragen sowohl T-Mobile US als auch das Geschäft des Konzerns außerhalb der USA bei.

Im dritten Quartal stiegen die Einnahmen um 1,8 Prozent auf 26,877 Milliarden Euro, Analysten hatten mit 27,145 Milliarden Euro etwas mehr erwartet. Das bereinigte EBITDA AL fiel um 0,3 Prozent auf 9,661 Milliarden, verglichen mit einer Konsensprognose von 9,350 Milliarden. Organisch, also ohne Berücksichtigung von Wechselkurseffekten und Zukäufen, legte das EBITDA AL um 0,2 Prozent zu. Die Telekom führte den Rückgang teils auf eine veränderte Geschäftspraxis beim Leasing von Endgeräten in den USA zurück. Ohne diesen Effekt wäre die Gewinnkennziffer um 6,7 Prozent gestiegen.

Der Konzernüberschuss hat sich im Zeitraum Juli bis September auf 889 (Vorjahr 817) Millionen Euro erhöht. Hier hatten Analysten 1,106 Milliarden Euro erwartet. Auf bereinigter Basis ging er um 13 Prozent auf 1,313 Milliarden Euro zurück, hier lag der Marktkonsens bei 1,456 Milliarden.

Schon am Vorabend hatte der Konzern angekündigt, seine Dividende für 2021 um 4 Cent auf 0,64 Euro je Aktie zu erhöhen. Die Dividende soll sich am bereinigten Ergebnis je Aktie orientieren. Dieser Wert soll von 1,20 Euro im Geschäftsjahr 2020 bis 2024 auf mehr als 1,75 Euro steigen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 3Q (09:00 virtuelles PG)

07:00 LU/Stabilus SA, Jahresergebnis, Luxemburg

07:25 DE/Hapag-Lloyd AG, ausführliches Ergebnis 3Q, Hamburg

07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Salzgitter

07:40 DE/Aumann AG, Ergebnis 9 Monate, Beelen

08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 3Q, London

08:00 FI/Fortum Oyj, Ergebnis 3Q, Espoo

08:10 DE/MBB SE, Ergebnis 9 Monate, Berlin

09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 9 Monate

(10:00 Telefonkonferenz), Karlsruhe

09:15 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 9 Monate, Stuttgart

Außerdem im Tagesvewrlauf:

- DE/Nagarro SE, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-EU 11:00 Industrieproduktion September Eurozone PROGNOSE: -0,7% gg Vm/+4,1% gg Vj zuvor: -1,6% gg Vm/+5,1% gg Vj -US 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan November (1. Umfrage) PROGNOSE: 72,5 zuvor: 71,7

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.102,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.651,50 +0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 16.064,75 +0,3% Nikkei-225 29.609,97 +1,1% Schanghai-Composite 3.540,26 +0,2% +/- Ticks Bund -Future 170,54 +13 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 16.083,11 +0,1% DAX-Future 16.081,00 +0,5% XDAX 16.088,63 +0,5% MDAX 35.956,31 -0,1% TecDAX 3.884,17 +0,2% EuroStoxx50 4.358,00 +0,2% Stoxx50 3.769,30 +0,2% Dow-Jones 35.921,23 -0,4% S&P-500-Index 4.649,27 +0,1% Nasdaq-Comp. 15.704,28 +0,5% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 170,41 +9

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Zum Wochenausklang dürfte sich die Seitwärtsbewegung der Aktienmärkte fortsetzen. Die Börsen befänden sich im Spannungsfeld aus Inflationssorgen und einer bislang sehr gut verlaufenen Bilanzsaison, sagen Marktteilnehmer. Bei den Konjunkturdaten steht am Freitag die EU-Industrieproduktion im Blick.

Rückblick: Behauptet - Während der Druck von den Rentenmärkten mit den jüngsten hohen US-Inflationsdaten und damit verbunden Zinserhöhungsspekulationen wieder zugenommen hat, stützte der feste Dollar die Stimmung. Daneben bestätigten die Quartalszahlen insgesamt das Bild einer gut laufenden Berichtssaison. Bau-und Rohstoffaktien waren mit Subindexgewinnen von 1,6 bzw. 3,7 Prozent die größten Gewinner. Aktien der Reisebranche (-1,1%) gaben dagegen nach. Hier drückte die Sorge vor neuen Corona-Beschränkungen angesichts rekordhoher Infektionszahlen in manchen Ländern. Lufthansa verloren 4,4 und Air France 3,5 Prozent, Carnival 2,4 Prozent. Burberry gaben nach den Quartalszahlen um 5,4 Prozent nach. Die bereinigten Umsätze waren klar unter der Schätzung geblieben. Zufrieden äußerten sich Händler über die Zahlen von Arcelormittal (+4,1%). Aker BP fielen in Oslo um 10,8 Prozent, nachdem die Großaktionäre BP (-0,7%) und Aker insgesamt 18 Millionen Aktien, oder 5 Prozent der ausstehenden Aktien des Ölkonzerns, verkauft hatten. In Zürich haussierten Sika um 10,9 Prozent nach dem Kauf von MBCC für 5,5 Milliarden Franken. Die positive Kursreaktion erklärte ein Händler damit, dass der Kaufpreis immer noch recht günstig aussehe angesichts der konjunkturellen Lage und dass der Zukauf schon ein Jahr nach Abschluss gewinnsteigernd wirken soll.

DAX/MDAX/TECDAX

Behauptet - Der DAX tendierte seitwärts, nachdem er im frühen Handel mit 16.115 Punkten ein neues Rekordhoch markiert hatte. Für Siemens ging es um 2,9 Prozent nach oben. Die laufende Konjunkturerholung habe dazu geführt, dass es vor allem im Industriegeschäft rund laufe, hieß es. Unter dem Strich wurden mit fast allen Kennzahlen die Erwartungen übertroffen. Delivery Hero zogen um 1,4 Prozent an, nachdem das Unternehmen die Jahresprognose 2021 für den Bruttowarenwert und den Gesamtumsatz an das obere Ende der bisherigen Spanne erhöht hatte, aber dennoch mit Verlusten rechnet. RWE gewannen nach der Zahlenvorlage 0,2%. Der Versorger hatte den Ausblick trotz stark steigender Energiepreise nicht weiter erhöht. Bei Morphosys (-2,5%&) war der Verlust im dritten Quartal höher als erwartet. Wacker Neuson brachen um 12,7 Prozent ein. Jefferies hatte seine Kaufempfehlung nach dem Quartalsausweis zurückgezogen aus Sorge, dass Margensteigerungen in Zukunft deutlich schwieriger werden dürften. Westwing stürzten nach einem gesenkten Ausblick um 12,3 Prozent ab, während Home24 um 3,1 Prozent zulegten. Auch bei Global Fashion Group (-17,8%) drückte stark, dass der Ausblick nicht erhöht wurde.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Ankündigung, die Dividende für 2020 mit 0,64 Euro je Aktie um 4 Cent gegenüber 2020 höher ausfallen zu lassen, trieb den Kurs der Deutsche Telekom bei Lang & Schwarz um rund 1 Prozent nach oben. Deutsche Euroshop zeigten sich dagegen kaum bewegt, nachdem das Unternehmen am Abend Geschäftszahlen veröffentlich hatte und den Gewinnausblick für das Gesamtjahr konstant ließ. Auch bei der Metro-Aktie tat sich wenig. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, den Vorstand nach Ländern und kommerziellen Funktionen umzubauen.

USA - AKTIEN

Gut behauptet - Nach dem Rücksetzer vom Vortag waren die Aktien gleich zu Handelsbeginn auf Erholungskurs gegangen und bewegten sich von da an weitgehend seitwärts. Dabei dürfte auch eine Rolle gespielt haben, dass in den USA der "Veterans Day" gefeiert wurde. Dass der Dow leicht nachgab, ging maßgeblich auf das Konto der 7,1 Prozent schwächeren Disney-Aktie nach enttäuschenden Geschäftszahlen. Der Inflationsschreck vom Mittwoch schien wieder etwas gelassener eingeschätzt zu werden, zumal die US-Notenbank immer noch darauf setzt, dass sich die hohe Inflation wieder zurückbilden wird, mithin aggressivere Töne Richtung geldpolitischer Straffung noch vermissen lässt. Beyond Meat knickten um 13,3 Prozent ein. Der Hersteller veganer Fleischalternativen hatte mit seinen Quartalsergebnissen ebenfalls enttäuscht.Der Kurs des Elektroautobauers Rivian schnellte nach dem spektakulären Börsendebüt vom Vortag um weitere 22,1 Prozent auf 122,99 Dollar nach oben. Der Ausgabepreis hatte bei 78 Dollar gelegen, bereits weit über der anfänglichen Angebotsspanne. Die Aktie sei auch deshalb so stark gesucht, weil es relativ wenige Alternativen gebe, wenn man in Elektroautos investieren wolle, hieß es. Daneben dürften die Anleger auch die fulminante Kursentwicklung von Tesla in den vergangenen Jahren im Blick haben.

US-ANLEIHEN

Am Anleihemarkt fand am Donnerstag wegen des "Veterans Day" kein Handel statt.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 12, 2021 01:31 ET (06:31 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.