Der Laborausstatter PerkinElmer, Inc. (ISIN: US7140461093, NYSE: PKI) zahlt an diesem Freitag eine Quartalsdividende in Höhe von sieben US-Cents an seine Aktionäre. Record date war der 22. Oktober 2021. Damit schüttet das Unternehmen auf das Jahr hochgerechnet 0,28 US-Dollar aus. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 179,02 US-Dollar (Stand: 11. November 2021) einer aktuellen Dividendenrendite von 0,16 Prozent. Perkin-Elmer ist ...

