DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die UN-Klimakonferenz in Glasgow soll nach offizieller Planung am Freitag zu Ende gehen. Bei der COP26 hatten seit dem 31. Oktober Vertreter aus fast 200 Ländern über die konkrete Umsetzung des Pariser Klimaabkommens von 2015 verhandelt. Eine Verlängerung der Konferenz wie bereits in den vergangenen Jahren wird aber nicht ausgeschlossen. Am Donnerstag waren die Verhandlungen ins Stocken geraten, für die Nacht wurde mit überarbeiteten Verhandlungstexten gerechnet. Laut COP26-Präsident Alok Sharma gab es Schwierigkeiten bei den Verhandlungen über Klimahilfen für ärmere Länder. Auszuhandeln waren unter anderem auch die Berichts- und Transparenzregeln für die nationalen Klimaziele. Dreh- und Angelpunkt ist aber, dass die bisherigen nationalen Klimaschutzzusagen nicht ausreichen, um das Ziel des Pariser Klimaabkommens noch einzuhalten, die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan November (1. Umfrage) PROGNOSE: 72,5 zuvor: 71,7

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.645,75 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 16.039,75 +0,1% Nikkei-225 29.609,97 +1,1% Hang-Seng-Index 25.290,87 +0,2% Kospi 2.968,80 +1,5% Schanghai-Composite 3.540,13 +0,2% S&P/ASX 200 7.443,00 +0,8%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den asiatischen Börsen überwiegen die Aufschläge, die in Tokio und Seoul recht üppig ausfallen. Mit gemischten Gefühlen wird in der Region gewertet, dass sich Chinas Präsident Xi Jinping den Weg zu einer unbegrenzten Amtszeit ebnet. Er steht für die wachsenden Spannungen mit dem Westen, aber auch mit den Staaten der Region. Die chinesische Wirtschaft mag indes schwächeln, aber die Konsumenten zeigen sich ausgabefreudig. Am diesjährigen "Singles Day" wurden Rekordumsätze gemeldet. Zudem lassen Sorgen über die Schieflage des chinesischen Immobiliensektors etwas nach. China wolle Branchenunternehmen den Zugang zu den Fremdkapitalmärkten ermöglichen. Die politischen Töne klingen etwas positiver, heißt es. Doch die chinesischen Börsen profitieren von den Schlagzeilen kaum. Allerdings zählten die chinesischen Börsen am Vortag zu den festesten. Immobilienwerte ziehen in Hongkong an, nachdem sie bereits am Vortag deutlich zugelegt hatten. Der Kospi führt das Feld der Gewinner indes an. Titel aus den Sektoren Werften, Stahl und Biotechnologie treiben. Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering ziehen nach Erhalt eines Auftrages um 5,4 Prozent an. Der Biotechnologiewert Celltrion steigt um 2,8 Prozent, das Covid-19-Medikament erhielt die EU-Zulassung. Samsung Fire & Marine Insurance ziehen um 0,9 Prozent an nach Ausweis von Geschäftszahlen. In Australien hat der S&P/ASX-200 mit einem Aufschlag von 0,8 Prozent geschlossen - getrieben von Bergbauwerten.

US-NACHBÖRSE

Spotify teilte nach der Schlussglocke mit, für einen nicht genannten Betrag Findaway zu übernehmen - einen Anbieter von Hörbüchern. Der Kurs von Spotify stieg um 0,3 Prozent, nachdem er zunächst deutlicher im Plus gelegen hatte. Mit einem Aufschlag von 5,3 Prozent reagierten Blink Charging auf überzeugende Geschäftszahlen. Der Betreiber von Ladestationen für Elektrofahrzeuge lag mit seinen Drittquartalsumsätzen klar oberhalb der Marktschätzungen. Allerdings fiel der Verlust auch höher als prognostiziert aus. Nach einem angehobenen Umsatzausblick sprangen Xponential Fitness um 19,4 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.921,23 -0,4% -158,71 +17,4% S&P-500 4.649,27 +0,1% 2,56 +23,8% Nasdaq-Comp. 15.704,28 +0,5% 81,58 +21,9% Nasdaq-100 16.032,47 +0,3% 46,90 +24,4% Donnerstag Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 762,0 Mio 895,0 Mio Gewinner 1.887 1.068 Verlierer 1.437 2.299 Unverändert 147 131

Gut behauptet - Nach dem Rücksetzer vom Vortag waren die Aktien gleich zu Handelsbeginn auf Erholungskurs gegangen und bewegten sich von da an weitgehend seitwärts. Dabei dürfte auch eine Rolle gespielt haben, dass in den USA der "Veterans Day" gefeiert wurde. Dass der Dow leicht nachgab, ging maßgeblich auf das Konto der 7,1 Prozent schwächeren Disney-Aktie nach enttäuschenden Geschäftszahlen. Der Inflationsschreck vom Mittwoch schien wieder etwas gelassener eingeschätzt zu werden, zumal die Fed immer noch darauf setzt, dass sich die hohe Inflation wieder zurückbilden wird, mithin aggressivere Töne Richtung geldpolitischer Straffung noch vermissen lässt. Beyond Meat knickten um 13,3 Prozent ein. Der Hersteller veganer Fleischalternativen hatte mit seinen Quartalsergebnissen ebenfalls enttäuscht. Der Kurs des Elektroautobauers Rivian schnellte nach dem spektakulären Börsendebüt vom Vortag um weitere 22,1 Prozent nach oben. Die Aktie sei auch deshalb so stark gesucht, weil es relativ wenige Alternativen gebe, wenn man in Elektroautos investieren wolle, hieß es. Daneben dürften die Anleger auch die fulminante Kursentwicklung von Tesla im Blick haben.

US-ANLEIHEN

Am Anleihemarkt fand am Donnerstag wegen des "Veterans Day" kein Handel statt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:26 Uhr % YTD EUR/USD 1,1445 -0,0% 1,1450 1,1462 -6,3% EUR/JPY 130,72 +0,1% 130,59 130,74 +3,7% EUR/GBP 0,8559 -0,1% 0,8566 0,8567 -4,2% GBP/USD 1,3372 +0,0% 1,3366 1,3374 -2,2% USD/JPY 114,22 +0,1% 114,06 114,09 +10,6% USD/KRW 1.179,39 -0,8% 1.189,35 1.183,40 +8,6% USD/CNY 6,3936 +0,0% 6,3906 6,4036 -2,0% USD/CNH 6,3889 -0,1% 6,3923 6,4026 -1,8% USD/HKD 7,7926 +0,0% 7,7923 7,7907 +0,5% AUD/USD 0,7296 +0,1% 0,7292 0,7289 -5,3% NZD/USD 0,7019 +0,0% 0,7019 0,7023 -2,3% Bitcoin BTC/USD 64.766,26 -0,7% 65.199,26 64.732,51 +122,9%

Der Dollar setzte seinen Anstieg fort, wenn auch deutlich langsamer. Der Markt preise eine höhere Wahrscheinlichkeit von Zinserhöhungen im kommenden Jahr ein, hieß es. Der Dollar-Index legte um weitere 0,3 Prozent. Der Euro kostete zuletzt mit 1,1446 Dollar so wenig wie zuletzt Mitte 2020.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,87 81,59 -0,9% -0,72 +69,6% Brent/ICE 82,14 82,87 -0,9% -0,73 +62,3%

Die Ölpreise zeigten sich nach den kräftigen Vortagesabgaben wenig verändert. Einer Erholung stand der festere Dollar im Weg. Zudem nahm die Opec ihre Prognose für die globale Ölnachfrage 2021 leicht nach unten. Die hohen Ölpreise dürften für eine etwas gedämpftere Nachfrage in den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften sorgen, so die Begründung.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.858,39 1.862,37 -0,2% -3,99 -2,1% Silber (Spot) 25,22 25,23 -0,0% -0,01 -4,5% Platin (Spot) 1.088,48 1.089,05 -0,1% -0,57 +1,7% Kupfer-Future 4,40 4,40 0% 0 +24,8%

Dem Gold bescherten die Inflationssorgen zwar weiter Zulauf in der Funktion als Inflationsschutz, der anhaltend feste Dollar begrenzte allerdings das Aufwärtspotenzial. Die Feinunze verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 1.862 Dollar.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

INNENPOLITIK KUBA

Die kubanische Opposition hält trotz des Verbots der Behörden an den für Montag geplanten landesweiten Protesten gegen die Regierung fest. Der Hauptorganisator der Proteste, Yunior García, kündigte an, er werde bereits am Sonntag alleine auf einer zentralen Straße in Havanna demonstrieren. Er wolle für alle Bürger auf die Straße gehen, "denen das Demonstrationsrecht für den 15. November entzogen wurde", erklärte der Oppositionelle.

GELDPOLITIK MEXIKO

Die mexikanische Notenbank hat den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent erhöht und begründet dies mit anhaltendem Inflationsdruck und den steigenden Inflationserwartungen. Der fünfköpfige Vorstand der Zentralbank stimmte am Donnerstag mit 4:1 Stimmen dafür. Die Erhöhung um einen Viertelpunkt wurde allgemein erwartet, wenngleich einige Ökonomen auch einen halben Punkt auf der Rechnung hatten.

KONJUNKTUR MALAYSIA

BIP 3Q -4,5% (PROG: -3,7%) gg Vorjahr

MYNARIC

November 12, 2021 01:53 ET (06:53 GMT)

gibt die neuen Aktien im Rahmen des Sekundärlisting an der Nasdaq zu 16,50 US-Dollar je ADS aus. Insgesamt platziert der Anbieter von Laserkommunikationsprodukten 4 Millionen ADS, wobei 4 ADS einer Stammaktie entsprechen. Daraus ergibt sich nach Unternehmensangaben ein Bruttoerlös von 66 Millionen Dollar. Hinzu kommt eine Mehrzuteilungsoption von 600.000 ADS, die die Konsortialbanken binnen 30 Tagen ausüben können. Auf Basis des Emissionspreises wären dies weitere 9,9 Millionen Dollar Erlös.

