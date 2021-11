CFR SW - Richemont H1 oper. Gewinn schlägt ErwartungenAPAM NA - Aperam Q3 ber. Ebitda schlägt ErwartungenPRY IM - PRYSMIAN KAUFT OMNISENS FÜR CHF18,8 MIO EVERGRANDE - Der hochverschuldete chinesische Immobilienentwickler Evergrande hat offenbar erneut einen Zahlungsausfall verhindert. Wie chinesische und internationale Medien mit Bezug auf mehrere Gläubiger von am Mittwoch fällig gewesenen Kuponzahlungen im Gesamtwert von rund 148 Millionen US-Dollar übereinstimmend berichten, haben diese die überfälligen Zinszahlungen erhalten. (Handelsblatt) B4B - Metro AG verliert zwei Vorstände; neue Strategie am 26. Januar ECV - Encavis kauft fünf Solarparks in den Niederlanden von Statkraft HLAG - HAPAG-LLOYD BESTÄTIGT AUSBLICK 2021 MBB - MBB SENKT UMSATZPROGNOSE FÜR GJ PBB - PBB ...

