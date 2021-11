Mit der Inbetriebnahme des neuen Werks für HDPE-Kunststoffrecycling in Toluca, Mexiko, kündigt Alpla, Hard, Österreich, zugleich eine Verdopplung der Jahresproduktion an Regranulaten an. Das neue HDPE-Recyclingwerk im mexikanischen Toluca ermöglicht der Alpla Group die Jahresproduktion an Regranulaten auf 30.000 t zu verdoppeln. Diese Kapazitäten will das Unternehmen den eigenen Angaben zufolge ab der zweiten Jahreshälfte 2022 erreichen. Eröffnet wurde das neue Recyclingwerk für den Kunststoff HDPE ...

