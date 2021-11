Mit der Übernahme von UnitedSiC erweitert Qorvo die Reichweite in die Märkte für Elektrofahrzeuge, Industriestrom, Stromkreisschutz, erneuerbare Energien und Energieversorgung für Rechenzentren. Der Anbieter von HF-Lösungen Qorvo hat United Silicon Carbide (UnitedSiC) mit Sitz in New Jersey übernommen, einen Hersteller von Leistungshalbleitern aus Siliziumkarbid (SiC). Das Unternehmen wird Teil des Geschäftsbereichs Infrastructure & Defense Products (IDP) von Qorvo. Die Aufnahme von UnitedSiC in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...