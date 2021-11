Liebe Leserinnen und Leser,

unser Trockner ist in die Jahre gekommen. Mit einem Kleinkind, das durch die Gegend rennt, ist die Wäsche in unserem Haushalt endlos. Das bedeutet, dass ein kaputter Trockner ein Familiennotfall ist. Daher ging ich am Wochenende in einen Elektromarkt, um einen neuen Trockner zu bestellen. Ich habe mich für einen voll ausgestatteten Samsung-Trockner in Platingrau entschieden.

Der Verkäufer erwähnte, dass es ihn auch als "intelligentes" Modell gibt. Natürlich habe ich diese Option bestellt. Alles in und um unser Haus ist intelligent. Der Thermostat weiß, welche Temperatur zum Schlafen perfekt ist. Unser Saugroboter weiß, dass er jeden zweiten Morgen staubsaugen muss. Unsere Jalousien öffnen und schließen sich bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Und sogar die Sprinkleranlage weiß, dass sie sich nicht einschaltet, wenn Regen vorhergesagt ist.

Das Internet der Dinge (engl.: Internet of Things = IoT) ist da. Jedes Gerät hat ein digitales Gehirn. Wir sind noch nicht ganz bei Rosie (dem Roboter-Mädchen aus den Jetsons) angekommen. Aber auch das ist nicht mehr weit entfernt. Die neueste Generation intelligenter Geräte wird ...

