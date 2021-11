Börsenpsychologie: Bitcoin: Wahnsinns-Prognose geht viral - 250.000 US-Dollar bis Januar 2022

Analyst Matthew Hyland prognostiziert, dass der Bitcoin bereits im Januar 2022 die Marke von 250.000 US-Dollar knacken könnte. Seine Prognose basiert auf marktpsychologischen Annahmen. Der auf Social Media bekannte US-Krypto-Analyst Matthew Hyland hat auf Twitter prognostiziert, dass der Bitcoin bis Januar 2022 die Marke von 250.000 US-Dollar knacken könnte. In einem Thread auf Twitter erklärt Matthew Hyland ausführlich seine Prognose. Seine These: Der Bitcoin sei ein klassisches Beispiel für eine Spekulationsblase. Noch habe der Bitcoin aber nicht die finale Euphorie-Phase vor dem Platzen der Blase erreicht. Aus marktpsychologischer Sicht sind anschwellende Finanzblasen durch fünf emotionale Phasen der Marktteilnehmer gekennzeichnet: 1. Hoffnung, 2. Optimismus, 3. Überzeugung, 4. Nervenkitzel, 5. Euphorie. Das Platzen der Blase geschehe ebenfalls mindesten in fünf Phasen: 1. Gleichgültigkeit, 2. Angst, 3. Leugnung, 4. Panik, 5. Kapitulation. Noch habe der Bitcoin nicht die finale Euphorie-Phase, erreicht glaubt Hyland. "Ich prognostiziere, dass die Euphorie beginnen wird, wenn Bitcoin die Marke von 100.000 US-Dollar knackt", schreibt der Analyst auf Twitter. Im Dezember könne es bereits soweit sein. Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )