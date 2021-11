Im Börsenradio-Interview ging Polytec-Finanzvorstand Peter Peter Haidenek auf die aktuellen Herausforderungen ein, etwa die breitflächig gestiegenen Materialkosten. Im Falle Polytecs sind die Kosten so in etwa um 30 Prozent höher. Das wirkt sich mit etwa 10 Mio. Euro im Gesamtjahr aus. Darüber hinaus sehen sich Kunden gezwungen, Abrufe zu reduzieren, weil die Verfügbarkeit von zB Elektronikteilen nicht gegeben ist. "Die Abrufkürzungen kommen sehr kurzfristig, sodass man kaum reagieren kann", so Haidenek. "Je kurzfristiger die Abrufe gekürzt werden, desto höher sind unsere Leerkosten", fasst er zusammen. So kommt es, dass man sich bei Polytec nach wie vor nicht in der Lage sieht, eine konkrete Prognose für 2021 abzugeben. "Der Markt geht aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...