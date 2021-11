FACC konnte sich ein erstes Projekt in ihrem neuen Geschäftsfeld "Space" sichern. Das Unternehmen erhielt von der ArianeGroup den Auftrag zur Entwicklung und Fertigung der Astris Kick-Stage Main Structure für die Trägerraketenfamilie Ariane 6. Die Ariane 6 ist ein Programm der Europäischen Weltraumorganisation ESA und soll einen unabhängigen Zugang zum Weltraum für verschiedenste Missionen ermöglichen. "Die ArianeGroup hat uns mit dem Auftrag zur Beteiligung an der Ariane-6-Rakete ihr Vertrauen geschenkt, als Entwicklungs- und Fertigungspartner die neue Generation der europäischen Trägerraketen mitzugestalten. Für uns ist "Space' ein wichtiges Zukunftsthema, das wir in unserer Unternehmensstrategie 2030 als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...