Die Stimmung an den Aktienmärkten blieb in dieser Woche trotz zunehmender Inflationssorgen positiv. Der jüngste US-Inflationsbericht zeigte, dass die Verbraucherpreise so schnell wie seit über 30 Jahren nicht mehr gestiegen sind, was die Vermutung bestärkt, dass die Zentralbanken der Entwicklung hinterherhinken, was bedeutet, dass die US-Notenbank und andere Zentralbanken die Zinserhöhungen wahrscheinlich vorziehen werden. In der kommenden Woche werden sich die Anleger auf die Berichte zu den Fabrik- und Einzelhandelsumsätzen aus ...

