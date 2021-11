Die Bullen überrennen Facebook heute regelrecht. Schließlich weist die Kurstafel für ein Plus von rund zwei Prozent aus. Für einen Anteilsschein müssen damit nun 334,47 USD hingelegt werden. Doch wie geht es nun weiter?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführlichen Sonderanalyse zu Facebook erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Facebook der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Facebook-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich aufgehellt hat sich mit diesem Anstieg die übergeordnete Technik. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund vier Prozent für neue Monatshochs. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 346,76 USD. Wir erleben hier also einen echten Börsenkrimi.

Investoren, die eher das große Bild im Blick haben, müssen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...