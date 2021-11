Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Marktbericht Fr. 12.11.2021 - Telekom hebt Ausblick und Dividende - DAX Stillstand nach RekordDer DAX macht es wie die Corona-Inzidenzen. Er markiert Rekordstände. Anders als beim Virus kann man momentan aber nicht zwingend davon ausgehen, dass es weiter nach oben geht. Unsere Analysten wollten sich am Freitag nicht festlegen. Es scheint momentan so ein wenig die Luft raus zu sein. Unterstützung kommt vom günstigen Euro und meist soliden Bilanzen, Gegenwind von Inflation und Corona-Problematik. Der DAX schließt minimal im Plus bei 16.094 Punkten. Der MDAX auch am Freitag leichter: bei 35.869 geht es einen Viertel-Prozentpunkt abwärts. Im Fokus stand die Bilanz der Telekom, nach der ...

