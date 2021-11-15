BERENBERG SENKT ZIEL FÜR FRIEDRICH VORWERK AUF 52 (59) EUR - 'BUY'CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 183 (167) EUR - 'BUY'CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR FREENET AUF 26 (25,80) EUR - 'BUY'CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR JUNGHEINRICH AUF 52 (51) EUR - 'NEUTRAL'CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 98 (101) EUR - 'NEUTRAL'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 174 (170) EUR - 'OUTPERFORM'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 63 (55) EUR - 'NEUTRAL'HSBC NIMMT TUI MIT 'HOLD' WIEDER AUF - ZIEL 2,70 EURJEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ SE AUF 250 (230) EUR - 'BUY'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR NAGARRO AUF 172 (151) EUR - 'HOLD'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 142,60 (151) EUR - 'UNDERWEIGHT'JPMORGAN NIMMT HENSOLDT MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 16,50 EURUBS HEBT LUFTHANSA AUF 'NEUTRAL' ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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