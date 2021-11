Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Durchbruch in Glasgow (Express)Warum der Carbon Pricing-Beschluss der Klimakonferenz COP 26 für die Wirtschaft wichtig ist.Im schottischen Glasgow ist die UN-Klimakonferenz COP 26 zu Ende gegangen. Die Teilnehmer haben sich am Ende auf einen Kompromiss geeinigt, der zum schrittweisen Ausstieg aus der Kohleenergie auffordert. Die Formulierung war auf Druck von China und Indien jedoch in letzter Minute abgeschwächt worden. Wir sagen, womit die Wirtschaft zu rechnen hat.Im Investment-Briefing Interview analysiert der frühere Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret, wie sich die Finanzindustrie in Deutschland entwickelt hat. In dieser Woche trifft sich die Bankenbranche in Frankfurt am Main zur Euro Finance ...

