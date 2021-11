Der von Globes vertriebene BeRex BVA3143 ist ein digital gesteuerter Verstärker mit variabler Verstärkung (DVGA) in einem 6 × 6 mm² großen LGA-Gehäuse. Er kommt in 5G/LTE-Infrastruktur zum Einsatz. Der BVA3143 benötigt nur eine einzige Betriebsspannung von 5,0 V. Der BVA3143 ist durch seine hohe Leistung von bis zu 40 dBm bei 3,55 GHz und seinen großen Dynamikbereich ideal für den Einsatz in drahtloser 5G/LTE-Infrastruktur und anderen drahtlosen Hochleistungs-HF-Anwendungen geeignet. Er vereint ...

