BioNTech ist heute im Bullenmodus. Denn die Aktie weist auf der Kurstafel ein kräftiges Plus von rund drei Prozent aus. Dem Papier ist damit heute an Platz an der Sonne kaum noch zu nehmen. Kommt jetzt die Rallye?

Anmerkung der Redaktion: Startet BioNTech jetzt richtig durch? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

Die Gesamtsituation hat sich trotz Zwischen-Rallye nur marginal verbessert. Weil hier nun jederzeit neue technische Verkaufssignale greifbar sind. Dieser Tiefpunkt liegt bei 179,00 EUR. Wir sehen hier also ein echtes Endspiel.

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse macht den langfristig arbeitenden Börsianern momentan Sorgen. Denn demnach sind für BioNTech Abwärtstrends zu unterstellen, ...

