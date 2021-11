Swobbee nimmt weitere Batterietypen in seine Wechselstationen auf, konkret E-Bike-Batterien von Akku Vision und AES Akku Energie Systeme. An den Sharing Points können bereits Akkus von GreenPack, Okai, Torrot und Kumpan getauscht werden, die etwa in E-Lastenrädern, -Rollern und -Tretrollern zum Einsatz kommen. Bei Swobbee handelt es sich um einen Anbieter von herstellerunabhängigen Batterie-Wechselstationen ...

