ADNOC und der Borealis AG haben eine Kooperation besiegelt, sowie die endgültige Investitionsvereinbarung für die vierte Borouge-Anlage ("Borouge 4") im Polyolefin-Produktionskomplex in Ruwais, VAE in Höhe von USD 6,2 Mrd. US-Dollar vereinbart. Seine Exzellenz Sultan Ahmed Al Jaber, sagte: "ADNOCs und Borealis' umfassende Investitionen in die vierte Erweiterungsphase von Borouge sichern die langfristige und nachhaltige Versorgung kritischer Sektoren mit dringend benötigten Materialien, die sowohl für die Vereinigten Arabischen Emirate als auch für die globale Wirtschaft von wesentlicher Bedeutung sind. Durch diese Expansion wird Borouge zum weltgrößten Single-Site-Polyolefinkomplex, der auch in Zukunft eine zentrale Rolle ...

