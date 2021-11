Um 11:42 liegt der ATX TR mit +0.32 Prozent im Plus bei 7857 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +3.74% auf 8.455 Euro, dahinter Rosenbauer mit +1.36% auf 52.1 Euro und Erste Group mit +1.23% auf 41.2 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16123 (+0.06%, Ultimo 2020: 13719). Beim Verbund stehen zur Zeit zwei unserer Wanderpokale: Jener für die längste Serie über dem MA200 und jener für die beste Performance einer Austro-Aktie in der 25-Jahres-Sicht. Und da ist es plötzlich mit Lenzing ganz eng geworden. Der Verbund kommt auf 1524,07%, Lenzing auf 1492,07% in 25 Jahren. Spannend ist das auch deshalb, weil ja nicht nur jetzt im Jahr 2021 Tage dazukommen, sondern auch in 1996 Tage rausfallen.Lenzing ( Akt. Indikation: 112,40 /112,80, ...

