Der amerikanische Nahrungsmittelkonzern Tyson Foods, Inc. (ISIN: US9024941034, NYSE: TSN) wird eine Quartalsdividende von 0,46 US-Dollar je Anteilsschein ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 15. Dezember 2021 (Record date: 1. Dezember 2021), wie am Montag berichtet wurde. Ursprünglich sollten 0,445 US-Dollar bezahlt werden. Der Konzern gab nun eine Anhebung um rund 3,4 Prozent auf 0,46 US-Dollar bekannt. Auf das Jahr hochgerechnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...