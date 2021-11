Der Baukonzern Strabag SE erbrachte in den ersten neun Monaten 2021 eine um 4 Prozent höhere Leistung von 11.518,90 Mio. Euro. Der Auftragsbestand per 30.9.2021 lag mit 21.553,88 Mio. Euro um 14 Prozent über jenem per 30.9.2020 und damit ein weiteres Mal auf Rekordniveau. Vor allem in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn nahm der Bestand dank zahlreicher neuer Projekte zu. Es wird weiter davon ausgegangen, 2021 eine Leistung über Vorjahresniveau, also über 15,4 Mrd. Euro, zu erzielen. Da sich die Preise für Bau- und Rohstoffe im dritten Quartal 2021 wie erwartet auf hohem Niveau stabilisierten, sollte die EBIT-Marge - wie bisher vorgesehen - nahe dem für 2022 festgelegten Ziel von 4 Prozent zu liegen kommen.

Den vollständigen Artikel lesen ...