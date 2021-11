Die Mayr-Melnhof Gruppe (MM) hat in den ersten drei Quartalen die Umsatzerlöse hauptsächlich akquisitionsbedingt um 10,7 Prozent auf 2.107,1 Mio. Euro gesteigert. Mit 177,2 Mio. Euro lag das betriebliche Ergebnis um 4,7 Prozent über dem Vorjahreswert. Die ersten drei Quartale enthalten Einmalaufwendungen in Höhe von 58,0 Mio. Euro (Erstkonsolidierung der Werke Kwidzyn und Kotkamills sowie Aktivierung von Auftragsständen und die Vorratsbewertung, sowie auch Restrukturierungskosten). Dem steht ein vorläufiger Einmalertrag aus dem Verkauf der Werke Eerbeek und Baiersbronn in Höhe von 50,1 Mio. Euro gegenüber. Die Operating Margin des Konzerns betrug somit 8,4 Prozent (Q1-3 2020: 8,9 Prozent). Der Periodenüberschuss erhöhte sich von 116,3 Mio. Euro auf 128,4 Mio. Euro. Im Ausblick ...

Den vollständigen Artikel lesen ...