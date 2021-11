Nicht erholen konnte sich der heimische Markt nach dem Dämpfer vom Freitag, für den ATX ging es auch gestern leicht nach Süden und er musste 0,2% tiefer schliessen. Auch in Wien dominierten mangels signifikanter neuer makroökonomischer Daten Unternehmensnachrichten das Geschehen. Raiffeisen Bank International will aus dem bulgarischen Markt aussteigen, die Raiffeisen Bank Bulgaria EAD wird um 1,015 Milliarden Euro an die belgische Bankengruppe KBC verkauft, dennoch musste der Titel gestern 1,8% nachgeben. Gemischt verlief der Tag für die anderen Vertreter aus diesem Sektor, die Bawag konnte sich etwas erholen und mit einem Aufschlag von 0,6% schliessen, für die Erste Group ging es leicht nach unten und es blieb ein Minus von 0,3% zu Handelsschluss bestehen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...