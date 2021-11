Einen Blitzstart zaubert heute BioNTech auf's Parkett. Die Aktie liegt schließlich rund drei Prozent im Gewinn. Mittlerweile wechseln die Papiere für 223,80 EUR den Besitzer. War das der Beginn eines neuen Höhenflugs oder nur ein Strohfeuer?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles BioNTech-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.Für eine ausführliche BioNTech-Analyse einfach hier klicken.

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie nämlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. Schließlich fehlen bis zu neuen 4-Wochen-Hochs nur noch rund siebzehn Prozent. Bei 261,60 EUR liegt dieses Hoch. Bei BioNTech geht es jetzt also besonders hoch her!

Wer die übergeordnete Perspektive bei seinen Investments in den Vordergrund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...