Heute im gabb: Um 11:30 liegt der ATX TR mit +0.89 Prozent im Plus bei 7900 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Palfinger mit +2.17% auf 37.7 Euro, dahinter UBM mit +2.01% auf 43.15 Euro und Erste Group mit +1.23% auf 41.1 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16194 (+0.33%, Ultimo 2020: 13719). - Jumping the Ship bei Valneva, Podcasts mit Gaisberg Consulting und Swiss Life Select Österreich- Europäische Aktien vs. US-Aktien mit 33 Prozent Abschlag bei der Bewertung, Ärger über Wokeness-Boom- PIR-News: Mayr-Melnhof, Rosenbauer, Strabag, Andritz, VST, Wienerberger, Valneva, Research zu Pierer Mobility- Erste Group, Porr, AT&S und weitere Aktien auffällig; Andreas Gerstenmayer führt den 2. Tag im CEO-Ranking- Börsegeschichte ...

