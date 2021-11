Auch wenn die Lufthansa an der Börse zuletzt etwas Federn lassen musste, ist die Aktie so etwas wie die Aktie des Monats November. Denn die Airline kann in den bisherigen zweieinhalb Wochen schon fast 15 Prozent zulegen. Besser werdende Geschäftszahlen und vor allem wieder steigende Umsätze verleihen dem Kranich an der Börse wieder Flügel. Umso verwunderlicher das neue Kursziel der Berenberg Bank…

Denn die Privatbank hat die Airline jetzt erneut auf den Prüfstand gestellt und an ihrer Einschätzung "hold" festgehalten. Das wäre nicht weiter verwunderlich, würde das ausgegebene Kursziel nicht bei 6,30 Euro liegen. Zur Erinnerung: Aktuell notiert die Aktie im Bereich von 6,70 Euro und lag in ...

