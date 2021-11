Saturn Oil & Gas Inc. (TSXV: SOIL; FRA: SMKA) hat im ersten vollständigen Quartal nach der Übernahme der Oxbow-Assets eine finanzielle Rekordleistung erzielt. Das Unternehmen konnte seinen Cashflow im dritten Quartal 2021 gegenüber dem dritten Quartal 2020 um mehr als den Faktor 13 auf 13,9 Mio. CAD steigern, was einem Cashflow von 0,55 CAD pro konsolidierter Aktie entspricht. In den drei Monaten bis zum 30. September ...

Den vollständigen Artikel lesen ...