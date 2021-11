Um 11:30 liegt der ATX TR mit +0.89 Prozent im Plus bei 7900 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Palfinger mit +2.17% auf 37.7 Euro, dahinter UBM mit +2.01% auf 43.15 Euro und Erste Group mit +1.23% auf 41.1 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16194 (+0.33%, Ultimo 2020: 13719). Jumping the ship - In den letzten 7 Tagen wurden diese Aktien (die im Zeitraum zumindest 5% verloren haben) bei wikifolio am häufigsten verkauft (35) BioNTech US09075V1026(12) TILRAY INC. CL.2 DL-,0001 US88688T1007(11) Valneva FR0004056851 3 Podcast-Tipps: 1) Wiener Börse Plausch #17: Porr-Freude, Post, Verbund, Lenzing, Polytec, AT&S, Marinomed, VST 15.11.21Dauer: 00:12:18 https://open.spotify.com/episode/1KqFDR1XSrhdswaL8gC2Yc 2) "Der Österreichische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...