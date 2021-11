LEG Immobilien springt heute regelrecht nach oben. Schließlich verzeichnet die Aktie derzeit ein Plus von rund drei Prozent. Der Titel landet damit in Top/Flo-Liste ganz weit vorne. LEG Immobilien ist dadurch gewaltig im Vorwärtsgang oder?

Kursverlauf von LEG Immobilien der letzten drei Monate.Für eine ausführliche LEG Immobilien-Analyse einfach hier klicken.

Am Himmel der Charttechniker überwiegen trotz der Kursgewinne die Regenwolken. Denn das Papier liegt nach wie vor in Reichweite zu einer wichtigen Unterstützung. Bisher lag dieses Tief bei 125,00 EUR. Die nächsten Tage dürften also die ein oder andere Überraschung parat halten.

Anleger, die eher auf fallende Notierungen spekulieren, bekommen heute noch einmal eine vielversprechende Einstiegsgelegenheit. ...

