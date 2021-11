Beim Blick auf die Kursentwicklung scheint der norwegische Wasserstoffspezialist Nel in den vergangenen Monaten alles richtig gemacht zu haben. Rekordumsätze im dritten Quartal, ein deutlich anziehender Auftragseingang und die geplante Eröffnung der nächsten Produktionsstätte in Herøya haben die Aktie massiv nach oben geschoben. Im ersten Versuch ist der Kurs an der Zwei-Euro-Marke nach unten abgeprallt und eröffnet damit jetzt eine neue Einstiegsgelegenheit…

Denn seit Anfang Oktober kennt Nel nur den Weg nach oben. Ausgehend von den Jahrestiefs bei 1,20 Euro schoss die Aktie kurzzeitig sogar über die Zwei-Euro-Marke. Doch im ersten Versuch scheiterte Nel hier am endgültigen Ausbruch und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...