Das amerikanische Versicherungsunternehmen Brown & Brown Inc. (ISIN: US1152361010, NYSE: BRO) zahlt an diesem Mittwoch eine Quartalsdividende in Höhe von 0,1025 US-Dollar aus. Record day war der 3. November 2021. Im Vergleich zum Vorquartal ist dies eine Anhebung um 10,8 Prozent. Es ist die 28. jährliche Dividendenanhebung in Folge. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,41 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim ...

Den vollständigen Artikel lesen ...