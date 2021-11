Aktien: Berkshire Hathaway bereinigt Portfolio - Aktie mit neuer Chance?

Anzeige / Werbung Warren Buffett ist eine Investmentlegende. Seine Beteiligungsholding Berkshire Hathaway milliardenschwer, seine Zu- und Verkäufe werden weltweit beachtet. Diesmal wirbelt er die Pharmabranche durcheinander. Warren Buffett ist eine der größten Investmentlegender der Welt. Anleger fiebern den Transaktionen seiner Beteiligungsholding Berkshire Hathaway entgegen und ahmen sie oft nach. Nun haben sie einiges zu tun. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Berkshire Hathaway baut sein Portfolio um, betroffen ist davon vor allem der Pharmasektor. So hat sich die Holding eigenen Angaben zufolge von ihrer Beteiligung am US-Konzern Merck & Co komplett getrennt. Zudem wurden die Anteile an den Unternehmen Abbvier und Bristol-Myers-Squibb reduziert. Gleichzeitig stieß Berkshire Hathaway den Angaben zufolge kleinere Anteile des Merck-Ablegers Organon sowie des Telekomunternehmens Liberty Global ab. Dafür kaufte die Gesellschaft Anteile des Lizenzgebührenaufkäufers Royalty Pharma und des Bodenbelaghändlers Floor & Decor. Die Investitionssumme lag bei rund 575 Millionen Dollar. Berkshire-Aktie vor erneutem Test Die Aktie von Berkshire Hathaway tendiert seit Monaten seitwärts, gerät aktuell aber wieder unter Druck. Auch der MACD (Momentum) dreht abwärts, so dass ein Test der Unterstützung bei rund 270 Dollar möglich erscheint. Der Widerstand auf der Oberseite liegt bei 295 Dollar. Enthaltene Werte: US0846701086,US1101221083,DE0006599905,US09075V1026,NL0015436031

