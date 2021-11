DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

US-Finanzministerin Janet Yellen hat vor einer Zahlungsunfähigkeit der US-Regierung ab dem 15. Dezember gewarnt. In einem Brief an die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, rief Yellen am Dienstag zu einer Anhebung oder Aussetzung der Schuldenobergrenze auf, um "das Vertrauen in die Vereinigten Staaten und die Kreditwürdigkeit" des Landes sicherzustellen. "Es gibt Szenarien, in denen dem Finanzministerium nicht genügend Ressourcen verbleiben, um den Betrieb der US-Regierung über diesen Zeitpunkt hinaus zu finanzieren", schrieb Yellen mit Blick auf die Frist am 15. Dezember. Bereits im Oktober hatte den USA ein Zahlungsausfall gedroht, den der Kongress mit einer Anhebung der Schuldenobergrenze um 480 Milliarden Dollar zunächst abwendete. Über das Schuldenlimit streiten sich die Demokraten von Präsident Joe Biden und die oppositionellen Republikaner bereits seit Monaten. Yellens jüngste Warnung vor einem Zahlungsausfall erfolgte inmitten der schwierigen Verhandlungen um das von Biden geplante billionenschwere Sozial- und Klimaschutzpaket "Build Back Better". Die Republikaner im Kongress lehnen das Paket im Umfang von 1,85 Billionen Dollar (1,63 Billionen Euro) ab, das unter anderem einen Ausbau der Kinderbetreuung, Altenpflege und gesetzlichen Krankenversicherung, Steuersenkungen für Familien sowie 555 Milliarden Dollar für die Klimapolitik vorsieht.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

AUTO1 (7:30h)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal 2021 (Angaben in Millionen Euro):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q21 ggVj Zahl 3Q20 Umsatz 1.156 +50% 2 769 EBITDA bereinigt -33 -- 2 16

Weitere Termine:

07:30 DE/Talanx AG, Kapitalmarkttag

10:00 DE/Siemens Healthineers AG, Kapitalmarkttag

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 1Q

22:15 US/Nvidia Corp, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 08:00 Verbraucherpreise Oktober PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+4,0% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+3,1% gg Vj - EU 11:00 Verbraucherpreise Oktober Eurozone PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+4,1% gg Vj Vorabschätzung: +0,8% gg Vm/+4,1% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+3,4% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,1% gg Vj Vorabschätzung: +0,3% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+1,9% gg Vj - US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Oktober Baubeginne PROGNOSE: +1,6% gg Vm zuvor: -1,6% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +2,6% gg Vm zuvor: -7,7% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.221,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.695,25 -0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 16.295,00 -0,0% Nikkei-225 29.688,33 -0,4% Schanghai-Composite 3.532,98 +0,3% +/- Ticks Bund -Future 170,72 +6 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 16.247,86 +0,6% DAX-Future 16.233,00 +0,6% XDAX 16.238,26 +0,6% MDAX 36.200,33 +0,2% TecDAX 3.921,47 +0,7% EuroStoxx50 4.401,49 +0,3% Stoxx50 3.800,16 +0,4% Dow-Jones 36.142,22 +0,2% S&P-500-Index 4.700,90 +0,4% Nasdaq-Comp. 15.973,86 +0,8% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 170,66 +18

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer knapp behaupteten Eröffnung der europäischen Börsen rechnen Händler für die Sitzung am Mittwoch. Der DAX dürfte nach dem Aufschwung der vergangenen Tage zunächst ein paar Punkte abgeben. "Dips dürften aber schnell gekauft werden", sagt ein Händler. Das gelte vor allem für die dollarsensitiven Werte im DAX. Sie sollten von den weiteren neuen Jahreshochs des Greenback profitieren, der Euro ist nun auch unter 1,13 Dollar gefallen - erstmals in diesem Jahr. Die wieder zunehmende Zinsspekulation dürfte die Bösen dagegen nicht belasten. Zwar verweist Deutsche-Bank-Stratege Ulrich Stephan darauf, dass US-Aktien bei Inflationsraten über 6 Prozent in den vergangenen 100 Jahren mit einem durchschnittlichen KGV von 13 gehandelt worden seien - aktuell liege es bei 22. "Ich halte die heutige Situation aber kaum für vergleichbar", so der Stratege. Zum einen werde die US-Notenbank trotz der hohen Inflation noch eine Zeitlang am historisch niedrigen Leitzinsniveau festhalten, und zum anderen sorge die Fiskalpolitik für kräftige Wachstumsimpulse.

Rückblick: Die Rekordjagd hat sich fortgesetzt. Sowohl DAX als auch Stoxx-600 markierten neue Bestmarken. Gestützt wurde die Stimmung vom festen Dollar, der Euro fiel nach starken Daten zur US-Industrieproduktion auf einen neuen Jahrestiefststand. Als besser als erwartet wurde der leicht angehobene Ausblick von Vodafone (+4,8%) eingestuft. Kering (+4,4%) reagierten sehr fest auf die personelle Veränderung in der Führung von Bottega Veneta. Nach dem überraschenden Abgang von Markenchef Daniel Lee wird nun Matthieu Blazy den Erneuerungsprozess der Marke steuern. Diageo (+1,2%) hat sich neue Mittelfristziele gegeben. Aber auch die gesamte Branche stand unverändert hoch in der Gunst der Anleger: Remy Cointreau gewannen ebenfalls 1,2 Prozent und Campari 1 Prozent, Pernod Ricard behaupteten die jüngsten Aufschläge.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Thyssenkrupp schossen um 12 Prozent nach oben. Die Elektrolyseeinheit soll laut Berichten an die Börse gebracht werden. Qiagen (+4,3%) markierten neue Jahreshochs und schlossen auf dem höchsten Stand sei über 21 Jahren. Im Handel wurde auf eine neue Analyse von Betaville verwiesen. Demnach soll einmal mehr Thermo Fischer Interesse am Kauf des DAX-Unternehmens haben. Daneben waren vor allem dollarsensible Werte gefragt. Siemens zogen um 2,4 Prozent an und markierten neue Höchststände. Conti setzten ihre Erholung mit einem Plus von 3,1 Prozent fort. Auf der anderen Seite litten RWE (-0,9%) nach dem Kursschub vom Wochenauftakt unter Gewinnmitnahmen. Dermapharm reagierten mit einem Minus von 4 Prozent auf die Senkung der Umsatzprognose.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Basler-Aktie verlor 3,5 Prozent. Das Unternehmen ist Ziel einer Cyber-Attacke geworden, die aktuell massive Störungen innerhalb der IT-Infrastruktur des Unternehmens verursacht.

USA - AKTIEN

Etwas fester - Überraschend positive Konjunkturdaten haben der Wall Street am Dienstag Aufschläge beschert. Auf Basis der Importpreise ist die Inflation im Oktober zwar etwas deutlicher als befürchtet ausgefallen. Zugleich stiegen aber auch die Einzelhandelsumsätze stärker als vorausgesagt. Für gute Laune unter Anlegern sorgte auch die Industrie. Denn die hat im Oktober ihre Produktion klar stärker gesteigert als erwartet. Neben den Einzelhandelsdaten blickten Anleger auch auf wichtige Branchenunternehmen. So hat die US-Baumarktkette Home Depot im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen des Marktes auf ganzer Linie übertroffen. Der Kurs legte um 5,7 Prozent zu. Mit Walmart (-2,6%) hat ein weiterer Einzelhändler überzeugt. In einem inflationären Umfeld erhöhe Walmart indes typischerweise die Preise langsamer als Wettbewerber, um mehr Kunden anzulocken, merken Analysten kritisch an. Diese Entwicklung belaste Margen und Ergebnis. Mit optimistischen Prognosen hat Qualcomm die Anleger überzeugt. Die Aktie verteuerte sich um 7,9 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,51 -0,8 0,52 39,1 5 Jahre 1,27 1,8 1,25 91,0 7 Jahre 1,52 2,2 1,50 87,5 10 Jahre 1,64 1,8 1,62 72,1 30 Jahre 2,03 3,1 2,00 37,9

Am Rentenmarkt legten die Renditen am langen Ende weiter zu und erreichten das höchste Niveau seit drei Wochen. Teilnehmer verwiesen auf den Präsidenten der Fed von St. Louis, James Bullard, der energischere Schritte gegen die Inflation gefordert hatte. "Ich denke, dass es dem Offenmarktausschuss gut ansteht, in den nächsten Sitzungen eine hawkischere Richtung einzuschlagen, damit wir das Inflationsrisiko angemessen steuern können", sagte er

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di., 18:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1301 -0,2% 1,1322 1,1324 -7,5% EUR/JPY 129,82 -0,1% 130,01 129,80 +3,0% EUR/CHF 1,0530 -0,0% 1,0752 1,0539 -2,6% EUR/GBP 0,8414 -0,2% 0,8432 0,8435 -5,8% USD/JPY 114,85 +0,0% 114,84 114,62 +11,2% GBP/USD 1,3426 +0,0% 1,3427 1,3425 -1,8% USD/CNH 6,3884 -0,0% 6,3907 6,3936 -1,8% Bitcoin BTC/USD 59.630,01 -1,6% 60.620,01 60.398,51 +105,3%

