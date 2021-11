Der Höhenflug an den Börsen findet weiterhin kein Ende. Immer neue Allzeithochs markieren den vor 1,5 Jahren eingeschlagenen Weg gen Norden. Die enormen Wertzuwächse bei vielen Aktien implizieren aber auch eine erhöhte Erwartungshaltung an die Ergebnisse der Unternehmen. Werden diese nicht erfüllt, werden die Titel schnell abgestraft. Zu sehen war das in dieser Woche zum Beispiel beim IT-Spezialisten Secunet Securities. Das im SDAX notierte Unternehmen wird 2021 zwar das achte Jahr in Folge wachsen, der am Freitagabend veröffentlichte Ausblick auf das kommende Jahr sorgte jedoch für eine herbe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...