Die Analysten von RBC haben die Bewertung für die Aktien von Teamviewer nach einer Online-Branchenkonferenz der kanadischen Bank auf "KAUFEN" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die jüngst angepassten Wachstumsziele des Softwarekonzerns seien nun sehr gut erreichbar, so die Experten in einer gestern veröffentlichten Studie. Das Geschäft mit der Erweiterung der Realitätswahrnehmung unter Zuhilfenahme computergestützter Methoden ("Augmented Reality") gewinne an Fahrt. dpa-AFX Analyser ____________________________________________________________________________ ...

