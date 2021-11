Tesla: Nachkaufgelegenheit für die die Fans des Elektroautobauers >>> BREAKOUT-SETUP mit TSLA <<<

Endjahresrallye? Fällige Steuerzahlungen: CEO Elon Musk verkauft 10 Prozent seiner Tesla-Aktien (TSLA). Antizyklische Anleger greifen zu.

Symbol: TSLA ISIN: US88160R1014

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Der Kuszuwachs on rund 77 Prozent in sechs Monaten zeugt, dass die batteriebetriebene Elektromobilität momentan auf dem Durchmarsch und Tesla hier ganz klar die Nummer 1 ist, auch wenn sich Wettbewerber wie Lucid und Volkswagen im Hintergrund postionieren. Der abrupte Abverkauf des Wertpapiers in der vergangenen Woche hängt wohl mit der Ankündigung des CEO Elon Musk zusammen, 10 Prozent seiner Unternehmensanteile wegen fälliger Steuerzahlungen veräußern zu wollen.

Chart vom 16.11.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 1054.73 USD





Meine Expertenmeinung zu TSLA

Meinung: Für Tesla-Fans gibt es hier eine schöne Gelegenheit zum Nachkaufen. Das Unternehmen schreibt seit 2020 schwarze Zahlen und für die kommenden Jahre werden weiter deutliche Zuwächse bei Umsatz und Gewinn prognostiziert. Experten erwarten zwar, dass die Marktanteile etwas schwinden werden, was aber bei einem stark expandierenden Gesamtmarkt zu verkraften wäre.

Setup

Mögliches Setup: Für den Long-Einstieg zeichnet sich eine klare Widerstandslinie ab, den Stopp würde man unter dem Tief vom Montag platzieren. Kursziel wäre das Pivot-Hoch vom 4. November. Frische Zahlen gibt es wieder am 19. Januar. Somt würde eine Endjahresrallye bei Tesla voll ins Konzept passen. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in TSLA.

Veröffentlichungsdatum: 16.11.2021

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/tesla-nachkaufgelegenheit-fuer-die-die-fans-des-elektroautobauers/