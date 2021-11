Vor einer weiteren Gewinnüberraschung: Nach der Prognoseanhebung im Juli sieht STEMMER IMAGING (ISIN: DE000A2G9MZ9) "positive Zeichen", das Ergebnisziel im Gesamtjahr zu übertreffen. "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, um unsere Performance weiter zu steigern", sagte CEO Arne Dehn letzten Sonntag im Exklusivinterview mit dem Nebenwerte-Magazin und nimmt dabei auch zu den Themen Lieferengpässe und Preissteigerungen Stellung. Und Platow hat die STEMMER IMAGING "im Blick". So titelt der PLATOW BRIEF in seinem Update zur Aktie in der aktuellen Ausgabe: "Stemmer Imaging überzeugt". Wenn Sie als ...

