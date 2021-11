Überraschung! Erstmals seit es meine Börsenampel gibt, springt sie auf orange. In der Coronakrise ist das nicht passiert. Damals fielen die Kurse so schnell, dass sie schon nach wenigen Tagen am ersten Nachkaufpunkt waren. Bei minus 15 Prozent. Quelle: pexels.com; pixabay Diesmal ist die Lage anders. Seit Wochen erreichen die Kurse an den großen Börsen immer neue Allzeithochs. Das gleiche passiert auch beim Bitcoin, bei Tesla und bei einigen anderen Werten aus dem EV-Bereich (electric vehicle). In meinem wikifolio Global Champions ist das nicht anders. Es hat in den letzten zwei Wochen an ...

