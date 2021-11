Der Schweizer, an der Nasdaq gelistete Sportdatenanbieter Sportradar hat im 3. Quartal den Umsatz um 30 Prozent auf 136,8 Mio. Euro gesteigert (158,7 Mio. USD), angetrieben durch ein robustes Wachstum in allen Regionen und Geschäftsbereichen, wie das Unternehmen mitteilt. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich im 3. Quartal 2021 im Vergleich zum 3. Quartal 2020 um 21 Prozent auf 20,9 Mio. Euro (24,2 Mio. USD). Für das Gesamtjahr 2021 erwarten das Unternehmen einen Umsatz im Bereich von 553 bis 555 Mio. Euro und ein bereinigtes EBITDA im Bereich 99,5 bis 101,5 Mio. Euro. CEO Carsten Koerl: "Wir planen, erhebliche Investitionen zu tätigen, insbesondere in den USA. Die USA stellen den Hauptfokus bei der Umsetzung unserer strategischen Wachstumspläne dar, da die ...

